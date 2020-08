PS5 "Il gioco non ha limiti", uno slogan che risuonerà in tutto il mondo secondo Sony (Di domenica 23 agosto 2020) Con l'arrivo dei primi spot pubblicitari e delle prime e-mail indirizzate al pubblico, Sony ha dato ufficialmente il via alla massiccia campagna marketing per la propria console next-gen, PlayStation 5.Una campagna marketing che toccherà tutto il mondo, senza alcun limite. E sono proprio i limiti, o meglio, l'assenza di essi, al centro del nuovo motto di PlayStation, "Play has no Limits", ovvero "Il gioco non ha limiti".In un'intervista con GamesIndustry, Eric Lempel, dirigente di Sony Interactive Entertainment, ha illustrato più nel dettaglio il pensiero della compagnia dietro la scelta di questa tagline:Leggi altro... Leggi su eurogamer

