Nubifragio a Verona, Zaia firma lo stato di crisi per la città (Di domenica 23 agosto 2020) Il governatore del Veneto Luca Zaia sta per firmare la dichiarazione dello stato di crisi per Verona e altri Comuni limitrofi dopo il Nubifragio che si è riversato sul territorio. L'improvviso ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Violento nubifragio a Verona: strade allagate e alberi sradicati #verona - SkyTG24 : Maltempo Veneto, nubifragio su Verona, Vicenza e Padova. Zaia firma stato di crisi. VIDEO - rtl1025 : ?? Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di #Verona,… - mikaslight : RT @Marco_donatoni: Nubifragio #Verona - wisebenefit : Verona, un metro e mezzo d’acqua e grandine in pochi minuti: strade e auto sommerse #nubifragio -