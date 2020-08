Moto3 – Una sfida tutta italiana al Red Bull Ring: prima vittoria in carriera per Vietti al Gp di Stiria (Di domenica 23 agosto 2020) Una giornata speciale al Red Bull Ring: lo Sky Racing Team torna sul gradino più alto del podio con una spettacolare vittoria di Celestino Vietti. Il giovane pilota italiano ha conquistato al Gp di Stiria la prima vittoria delle sua carriera, dopo un finale di fuoco. Un duello tutto italiano negli ultimi giri in Austria con una sfida emozionante tra Vietti e Arbolino, al termine della quale è stato il pilota dello Sky Racing Team ad avere la meglio. Chiude il podio un buon Ogura.L'articolo Moto3 – Una sfida tutta italiana al Red Bull Ring: prima vittoria in ... Leggi su sportfair

