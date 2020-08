Moto2, Bezzecchi dopo la vittoria: “Ho pianto come un bambino” (Di domenica 23 agosto 2020) “Sono contento, non riesco a descrivere le emozioni che sto provando. Ho pianto come un bambino: all’inizio ho perso qualche posizione, poi ho mantenuto la calma e ho recuperato. Il passo era buono, ho cercato di indurre Martin all’errore. Ho visto che era andato sul ‘verde’. Ringrazio la mia famiglia e il mio team. Ora festeggio, poi ci concentreremo su Misano“. Lo ha detto Marco Bezzecchi (Kalex) che vince il Gran Premio di Stiria di Moto2 dopo la penalizzazione di Jorge Martin per aver oltrepassato il limite del tracciato. Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ?? BEZZECCHI VINCE IN AUSTRIA? ? 1^ vittoria in #Moto2 ???? ?? Penalizzato Jorge Martin, 1° al traguardo ?? Mondiale ape… - SportRepubblica : Moto2 Gp di Stiria: gioia Bezzecchi, prima volta sul podio, Luca Marini settimo - MattiaCacciagr1 : Oggi Vietti ha vinto in Moto3 e Bezzecchi in Moto2. Inutile dire che sto???????????? - Sport_Mediaset : GP Stiria #Moto2: #Martin... oltre il limite, vince #Bezzecchi! #SportMediaset - sportface2016 : #Moto2, le parole di Marco #Bezzecchi dopo la vittoria del Gran Premio di Stiria 2020 #StyrianGP -