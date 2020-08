Mihajlovic, la notizia più brutta: "Positivo al coronavirus". Inquietante: dov'era stato (Di domenica 23 agosto 2020) Anche Sinisa Mihajlovic è risultato Positivo al coronavirus. Un anno fa all'allenatore del Bologna era stata riscontrata una leucemia che lo ha costretto a sottoporsi a vari cicli di chemioterapia. Tornato in panchina, visibilmente debilitato dalle cure, ha affrontato con coraggio estremo il resto della stagione. Il tecnico, "assolutamente asintomatico" come ricorda il comunicato ufficiale del club rossoblu, rientra però tra le categorie a rischio e particolarmente esposte al virus. Il serbo, 51 anni, è rientrato venerdì scorso dalle vacanze in Sardegna (una settimana fa erano circolate molto sul web del suo abbraccio con Zlatan Ibrahimovic in un locale della Costa Smeralda) e si è sottoposto al test per il Covid che ha dato esito Positivo. Ora, spiega il comunicato, ... Leggi su liberoquotidiano

Martinac07 : RT @NonEvoluto: ??Sinisa #Mihajlovic positivo al test per il #coronavirus. Vista la sua recente storia, una notizia che non ci lascia per n… - Milan1899_RA : RT @NonEvoluto: ??Sinisa #Mihajlovic positivo al test per il #coronavirus. Vista la sua recente storia, una notizia che non ci lascia per n… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: L'allenatore del #Bologna, Siniša #Mihajlovic, è positivo al #COVID19. La società emiliana ha diffuso la notizia in un… - news24_napoli : Bologna, Mihajlovic positivo al Coronavirus: è asintomatico - GIUSPEDU : RT @NonEvoluto: ??Sinisa #Mihajlovic positivo al test per il #coronavirus. Vista la sua recente storia, una notizia che non ci lascia per n… -