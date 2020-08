Lukashenko vuole chiudere le imprese dove si sciopera (Di domenica 23 agosto 2020) Lukashenko vuole chiudere le imprese in cui si sciopera. Questo è quanto ha affermato lo stesso presidente bielorusso in un raduno a Grodno. Inoltre, l’ultimo dittatore d’Europa ha esortato i militari a prendere le misure più severe per proteggere l’integrità territoriale. Lukashenko vuole chiudere le imprese che scioperano In Bielorussia le proteste contro la rielezione … Leggi su periodicodaily

