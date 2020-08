"Lo sapete che alla Festa dell'Unità...". Minzolini pizzica Zingaretti: non gli è bastato l'aperitivo a Milano? (Di domenica 23 agosto 2020) Nel Pd c'è chi medita di rinviare le elezioni regionali per evitare assembramenti (e batoste) alle urne), ma a nessuno è venuto in mente di rinunciare alla Festa nazionale dell'Unità. Si parte mercoledì da Modena, con qualche nuova misura anti-Covid e soprattutto con l'esperienza di Nicola Zingaretti, che di diffusione del virus in luoghi pubblici è un esperto: tutti lo ricordano mentre batteva il cinque ai passanti sui Navigli di Milano e per essersi infettato durante un aperitivo organizzato per mostrare che il Pd non aveva paura del Covid. Tra l'altro secondo Augusto Minzolini alla Festa ... Leggi su liberoquotidiano

AlbertoBagnai : So che lo sapete, ma i media no, quindi ricordo che se un calo del 50% ti porta da 100 a 50, un aumento del 50% non… - GassmanGassmann : Avete capito no? Trump sta togliendo le caselle postali,sostenendo che il voto via posta sarebbe una “catastrofe”,… - AlbertoBagnai : Il ?? ha fatto marcia indietro. Grazie a tutti per il sostegno. Ma ricordatevi: loro dicono sempre quello che voglio… - fdisk_mitsuher : Voi Che Sapete (aria Cherubino) by Marianne Crebassa - Le nozze di Figar... - mitsuher : Voi Che Sapete (aria Cherubino) by Marianne Crebassa - Le nozze di Figar... -

Ultime Notizie dalla rete : sapete che Non sapete che fare? Un bel giro in canoa sul Piave!. Oggi Treviso Roma, Zaniolo non c'è il Covid: paura passata, Nicolò torna a correre. La mamma: «Ragazzi, fatevi il test»

Se siete rientrati dalle vacanze eseguite il tampone, non si sa mai». Zaniolo potrà così presentarsi in ritiro a Trigoria (32 gli elementi convocati, compresi i calciatori rientrati dai prestiti che ...

“A Scurata”, Talassa e Colapesce al chiaro di Luna: successo della “Sipario” all’Antica Salina Genna

La forza del dialetto, la melodia allegra della musica popolare, la potenza secolare del “Cunto” che si tramanda di padre in figlio, di popolo in popolo e che assume, col tempo, il posto d’onore che g ...

Se siete rientrati dalle vacanze eseguite il tampone, non si sa mai». Zaniolo potrà così presentarsi in ritiro a Trigoria (32 gli elementi convocati, compresi i calciatori rientrati dai prestiti che ...La forza del dialetto, la melodia allegra della musica popolare, la potenza secolare del “Cunto” che si tramanda di padre in figlio, di popolo in popolo e che assume, col tempo, il posto d’onore che g ...