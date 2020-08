L’epidemia tende a peggiorare e non per colpa di sbarchi e vacanze. Contratta localmente la maggior parte delle nuove infezioni. L’Iss: “Solo il 27,2% dei contagi è di ritorno” (Di domenica 23 agosto 2020) Il 63,8% dei nuovi casi di Covid-19 diagnosticati tra il 3 e il 16 agosto è stato trovato grazie alla intensa attività di indagine, con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti oltre che di screening. Il dato è contenuto nel bollettino settimanale sull’evoluzione dell’epidemia pubblicato dall’Istituto superiore di Sanità. Nel dettaglio nel periodo considerato il 31,5% nell’ambito di attività di contact tracing mentre il 32,3% dei nuovi casi è stato identificato tramite attività di screening. I rimanenti casi sono stati identificati in quanto sintomatici (31,2%) o non è riportata la ragione dell’accertamento diagnostico (5%). L’indice di trasmissione nazionale (Rt) , riferisce ancora il report dell’Iss, calcolato sui soli casi sintomatici e riferito al periodo 30 luglio-12 agosto ... Leggi su lanotiziagiornale

