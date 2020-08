J-Ax: 'C'è una pandemia, ma gli italiani sono dei bambini. Fedez? Bei momenti, ma le cose finiscono' (Di domenica 23 agosto 2020) 'Il mio ultimo singolo, Una voglia assurda , parla della pandemia e sapevo che mi avrebbe svantaggiato'. Così parla J-Ax , in un'intervista al Corriere della Sera, in cui si parla del presente ma non ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : è una