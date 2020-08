Il virus continua a correre: +1210 nuovi casi. Allarme per i rientri dalla Sardegna (Di domenica 23 agosto 2020) Non si ferma la corsa dei contagi per il coronavirus: anche oggi superata quota mille, con 1210 nuovi casi. 7 i morti. Una diffusione in buona parte dovuta ai rientri dalle vacanze da luoghi ... Leggi su tg.la7

fjcaporlingua : @dorinileonardo @ricpuglisi Sarà inevitabile se si continua con questa narrazione che il virus è più buono, che gli… - ildodopensiero : @SmilingEars Quando diceva che era clinicamente morto (a fine maggio), ad esempio. E non è mai stato vero. E da que… - blue_flag4 : Oggi 52 nuovi ricoveri di cui 5 in terapia intensiva. Il dato suo ricoveri è il più alto dal 23 Aprile. Qualcuno co… - peachyaale : RT @antocarboni91: La #Sardegna era #Covid-free, non esistono discussioni. Il virus l’hanno portato da fuori, questa caccia all’untore cont… - Claudio82476468 : RT @MaurizioFuochi: @luigidimaio Risparmiamo mezzo miliardo dib€ ,più voi ne regalate 11alla Tunisia che in cambio continua a mandarci immi… -

Ultime Notizie dalla rete : virus continua Covid in Sardegna, parla un ragazzo di Roma: «Ho preso il virus, mai andato in discoteca» Corriere della Sera Coronavirus, il bollettino di oggi. Dati Italia e tabella del 23 agosto

In Lazio 184 positivi, di cui il 60% sono link di rientro. Toscana: 59 casi, 65% asintomatico. Altri 145 in Veneto, 33 in Puglia ...

Coronavirus scoperto nuovo ceppo meno letale: il virus perde i pezzi, uno studio svela il perché

Perché la letalità di Covid-19 è stata così diversa nei vari Paesi del mondo? A spiegarlo arriva un nuovo studio, firmato da Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di statistica medica ed epidemiol ...

In Lazio 184 positivi, di cui il 60% sono link di rientro. Toscana: 59 casi, 65% asintomatico. Altri 145 in Veneto, 33 in Puglia ...Perché la letalità di Covid-19 è stata così diversa nei vari Paesi del mondo? A spiegarlo arriva un nuovo studio, firmato da Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di statistica medica ed epidemiol ...