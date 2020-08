Dramma nel Casertano, donna investita e uccisa da un’auto guidata da pregiudicato (Di domenica 23 agosto 2020) San Felice. Non ce l’ha fatta Filomena Manna, 56 anni di Acerra, investita da un’auto mentre attraversava la strada. Il tragico episodio si è verificato venerdì, 21 agosto, alle 20 circa, a pochi metri dalla piazzetta di Cancello a San Felice. San Felice, donna investita e uccisa da un’auto guidata da pregiudicato La donna è … L'articolo Dramma nel Casertano, donna investita e uccisa da un’auto guidata da pregiudicato Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

