Coronavirus, Zampa: 'Mai più lockdown, nessuno se lo può permettere' (Di domenica 23 agosto 2020) 'Mai più lockdown. Nessun Paese si può permettere di chiudere tutto insieme, lo abbiamo visto'. E' quanto afferma la sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa, aggiungendo: 'L'assenza di ...

Coronavirus, Zampa: "Mai più lockdown, nessuno se lo può permettere"

"Mai più lockdown. Nessun Paese si può permettere di chiudere tutto insieme, lo abbiamo visto". E' quanto afferma la sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa, aggiungendo: "L'assenza di ...

