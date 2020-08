Coronavirus, in Francia record di contagi: 4.897. Mai così tanti dai tempi del lockdown (Di domenica 23 agosto 2020) In Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.897 nuovi casi di Covid-19 in più. Il numero di casi positivi dall'inizio dell'emergenza Coronavirus si attesta a 242.899. Il numero delle vittime ... Leggi su leggo

In Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.897 nuovi casi di Covid-19 in più. Il numero di casi positivi dall'inizio dell'emergenza coronavirus si attesta a 242.899. Il numero delle vittime ...

Positivi in discoteca, ragazzi in coda per il tampone. Il gestore: "Non è colpa nostra"

Positivi alla festa in discoteca, ragazzi in fila per tampone: "Controlli c'erano ma eravamo troppi" Fanpage ha intervistato alcuni dei ragazzi in coda all'ospedale Padre Pio di Bracciano per fare il ...

