Coronavirus, due calciatori positivi in casa Fiorentina: la nota ufficiale dei viola (Di domenica 23 agosto 2020) Aumentano i casi di positività al Covid-19 tra i club del massimo campionato italiano.Crescono di giorno in giorno i positivi al Coronavirus in Serie A tra calciatori, allenatori e staff delle varie compagini. Dopo la notizia che ha riguardato il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, adesso è toccato anche a due calciatori della Fiorentina. I giocatori risultati positivi al Coronavirus sono Erick Pulgar e Simone Ghidotti, entrambi asintomatici e posti in isolamento. Di seguito, il comunicato ufficiale del club di Firenze che annuncia la positività dei due calciatori.Napoli, Petagna positivo al Coronavirus: è asintomatico. Il comunicato"ACF ... Leggi su mediagol

BOLOGNA (ITALPRESS) - Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, ...

FIRENZE – La Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri. Entrambi asintoma ...

