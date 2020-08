"Benvenuti nella Lega". Salvini gode, terremoto nella terra di Conte: da che partito vengono sindaco e assessori (Di domenica 23 agosto 2020) La Lega sfonda a Foggia. Colpaccio di Matteo Salvini, che approfitta della visita nella città pugliese (la terra del premier Giuseppe Conte) per accogliere nel Carroccio il sindaco Franco Landella e vari consiglieri e assessori del Comune. "Felice di accogliere nella Lega sindaco, consiglieri e assessori della città di Foggia. In tutta Italia la nostra grande famiglia continua a crescere. Buon lavoro, avanti tutta!", annuncia festoso Salvini via Twitter, pubblicando le foto dell'incontro. La "campagna acquisti" di amministratori al Sud prosegue a spron battuto, per la Lega, e questa volta i nuovi ... Leggi su liberoquotidiano

