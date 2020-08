Würth apre in Italia il primo negozio di ferramenta automatizzato (Di sabato 22 agosto 2020) Verrà un giorno in cui probabilmente invece di recarci in ferramenta ci ritroveremo a dialogare con lo schermo di un negozio automatizzato rifornito con migliaia di prodotti. Il tintinnare delle viti e chiodi verrà sostituito dal brusio di micro-controllori elettrici, un po’ come avviene con il nuovo Würth Automatic Store, installato in via sperimentale presso lo spazio dell’azienda Cubi srl di Sommacampagna (in provincia di Verona). Si tratta all’apparenza di un vero e proprio container – di quelli che possono essere trasportati da un autoarticolato – lungo circa dodici metri e con un’area touchscreen abbinata a un portello per il ritiro merce. Il tutto con sistemi anti-intrusione e videocamera di sicurezza integrata. “Il Würth Automatic Store è stato realizzato ... Leggi su wired

