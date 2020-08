Trump, 'sceriffi ai seggi contro brogli' (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 22 AGO - Donald Trump ha annunciato che è pronto a mandare "sceriffi e forze dell'ordine" nei seggi per controllare che non ci siano brogli nelle elezioni di novembre. Non è ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - WASHINGTON, 22 AGO - Donald Trump ha annunciato che è pronto a mandare "sceriffi e forze dell'ordine" nei seggi per controllare che non ci siano brogli nelle elezioni di novembre. Non è tutta ...

Cinque milioni di cauzione, Bannon esce dal carcere

Steve Bannon, l’ex stratega di Trump e punto di riferimento dell’alt-right americano e non, arrestato insieme ad altre tre persone per frode, è stato rilasciato su cauzione dopo un’udienza. La cauzion ...

