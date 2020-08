Sondaggi Regionali: il centrodestra pensa al 4 a 2 (Di sabato 22 agosto 2020) Carlo Bertini su La Stampa oggi fa il punto riguardo i Sondaggi delle elezioni Regionali, segnalando che il centrodestra è in vantaggio in territori finora guidati stabilmente dal centrosinistra come le Marche e la Puglia, e accarezza la possibilità di stravincere e dare così una spallata al governo: In Liguria Giovanni Toti è dato vincente senza problemi, in Veneto percentuali bulgare per Luca Zaia, nelle Marche il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli è sopra del 6-8 per cento rispetto a Maurizio Mangialardi, a detta dei suoi stessi avversari. Dalla parte opposta, in Campania Enzo De Luca è sopra di 10 punti su Stefano Caldoro, in Toscana Eugenio Giani è in vantaggio con il 9-11%, anche se la forchetta con la sua avversaria Sabrina Ceccardi si riduce. In Puglia ... Leggi su nextquotidiano

butera_linda : RT @GAngrilli: La curva dei #Contagi ci conferma che putroppo i #sondaggi elettorali di #PD e #M5S per le regionali non stanno migliorando.… - franco_guerci : RT @GAngrilli: La curva dei #Contagi ci conferma che putroppo i #sondaggi elettorali di #PD e #M5S per le regionali non stanno migliorando.… - LucaOfFriends : RT @GAngrilli: La curva dei #Contagi ci conferma che putroppo i #sondaggi elettorali di #PD e #M5S per le regionali non stanno migliorando.… - GiampieroPisano : RT @ForumOpinions: ?Sondaggio elezioni regionali Puglia? ??Chi tra i candidati ti ispira più fiducia? Fai girare ??#sondaggi #Puglia #Elezion… - conciricco : RT @GAngrilli: La curva dei #Contagi ci conferma che putroppo i #sondaggi elettorali di #PD e #M5S per le regionali non stanno migliorando.… -