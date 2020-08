Siviglia 3 Inter 2: i top e i flop nerazzurri (Di sabato 22 agosto 2020) Siviglia batte Inter e vince l’Europa League 2019/2020: i top e i flop Serata amara per l’Inter che si deve arrendere al Siviglia per 3 a 2 e vedere così gli spagnoli sollevare l’Europa League 2019/2020. Ecco i top e i flop di Siviglia-Inter. Barella polmoni d’oro: i top Pronti via: progressione e passaggio filtrante per Lukaku che si invola verso la porta e si procura il rigore del momentaneo 0-1. Corre e lotta su ogni pallone. Subisce qualche contrasto di troppo che però l’arbitro non fischia. L’ultimo ad arrendersi. Luataro dove sei? I flop Partita in ombra per Lautaro Martinez. L’argentino si va vedere poco e niente e non riesce a dialogare come al solito con ... Leggi su intermagazine

