Siberia, Abel Ferrara e Willem Dafoe: "La nostra relazione basata su fiducia, piacere e complicità" (Di sabato 22 agosto 2020) Abel Ferrara e Willem Dafoe, una collaborazione artistica inossidabile consolidata dall'esperienza in Siberia che i due artisti hanno raccontato a Berlino 2020. Roma e la nuova paternità hanno fatto bene ad Abel Ferrara. Il regista maledetto de Il cattivo tenente sembra essersi lasciato alle spalle gli eccessi di una vita e giunto alla soglia dei 70 anni si gode la nuova famiglia composta dalla moglie Cristina e dalla figlia Anna, che compaiono in molti dei suoi film. Non fa eccezione Siberia, vera e propria seduta psicanalitica in cui Ferrara compie un percorso di espiazione ripercorrendo gli errori del passato in un'opera cupa, astratta, simbolica in cui usa ancora una volta come alter ego il suo attore feticcio ... Leggi su movieplayer

Siberia, che dopo un iniziale tentativo di crowdfunding è stato girato circa un anno fa tra le vette solitarie e la natura spigolosa dell'Alto Adige grazie a Vivo film con Rai Cinema, maze pictures, P ...

C'è un prima e un dopo nel cinema di Abel Ferrara, come mette in luce la recensione di Siberia. Dopo aver detto addio alle dipendenze e dopo il trasferimento a Roma, il regista ha intrapreso un nuovo ...

Siberia, che dopo un iniziale tentativo di crowdfunding è stato girato circa un anno fa tra le vette solitarie e la natura spigolosa dell’Alto Adige grazie a Vivo film con Rai Cinema, maze pictures, P ...C'è un prima e un dopo nel cinema di Abel Ferrara, come mette in luce la recensione di Siberia. Dopo aver detto addio alle dipendenze e dopo il trasferimento a Roma, il regista ha intrapreso un nuovo ...