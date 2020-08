Scuola, Miur: “Si riapre l’1 settembre per i recuperi, dal 14 iniziano le lezioni” (Di sabato 22 agosto 2020) La Scuola riaprirà dall’1 settembre per il recupero degli apprendimenti, mentre dal 14 prenderanno il via le lezioni. Lo ribadisce il ministero dell'Istruzione, ricordando che dal 24 agosto parte l’help desk per gli istituti: si tratta di un servizio dedicato interamente alla ripresa a cui le scuole potranno rivolgersi in caso di dubbi e quesiti. L'help desk sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. "In questi mesi è stato fatto un importante lavoro per la ripresa che ha coinvolto tutti i Ministeri interessati, le Regioni, gli Enti locali, gli Uffici scolastici regionali, le scuole, con tutto il personale e i dirigenti scolastici, le parti sociali, le Associazioni di studenti, genitori", conclude il ministero. Leggi su tg24.sky

