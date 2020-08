Pif finalmente papà: la nuova compagna aspetta un bambino (Di sabato 22 agosto 2020) L’ex Iena Pif sta per diventare padre per la prima volta a 48 anni. Dopo le relazioni con Giulia Innocenzi e Francesca Fialdini ha deciso di allargare la famiglia Fonte Facebook – Mescal OfficialEra già nell’aria da qualche mese, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale. Pierfrancesco Diliberto meglio noto con lo pseudonimo di Pif è in attesa del suo primo figlio. Lo scorso giugno era stato sorpreso da Vero con la compagna che a malapena riusciva a nascondere il pancione. Stavolta è stato il settimanale Diva e Donna a raccogliere l’esclusiva. Sono stati avvistati a Roma mentre si lasciavano andare a coccole e passeggiate. Ma non è tutto. Sono stati immortalati altri due momenti significativi, ovvero quando hanno ricevuto il pacco con all’interno il fasciatoio e la crema anti-smagliature ... Leggi su chenews

Aumento delle temperature medie: Brindisi capolista in Italia, in 50 anni +3,12° centigradi

Brindisi è la provincia italiana che ha subito il maggiore aumento di temperatura media negli ultimi 50 anni. Lo rivela la ricerca realizzata dell’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa/EDJNet nell’ ...

