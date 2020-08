‘Non mi uccidere’, iniziano le riprese del ‘Twilight italiano’ con un protagonista di ‘Skam Italia’ e una di ‘Baby’ (Di sabato 22 agosto 2020) Sono iniziate le riprese di Non mi uccidere, il nuovo film di Andrea De Sica che sarà distribuito nelle sale italiane nel 2021. Questo progetto vede impegnati due giovanissimi attori che abbiamo già conosciuto in due serie televisive di grande successo. Stiamo parlando di Alice Pagani, che in Baby veste i panni di Ludovica, e Rocco Fasano, ossia Niccolò in Skam Italia. Alice e Rocco saranno i protagonisti di Non mi uccidere. I loro personaggi, Mirta e Robin, sono due ragazzi innamoratissimi. La loro vita viene stravolta durante una notte di luna piena, quando dopo un incidente lei subisce una trasformazione. Da quel momento non potrà più sopravvivere se non nutrendosi di carne umana. In Mirta rimarrà la speranza che anche alla sua metà, Robin, possa toccare il suo stesso destino. Indubbiamente una trama che ... Leggi su isaechia

