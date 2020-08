MotoGp, tutti a caccia della pole in Austria: le qualifiche del GP di Stiria LIVE (Di sabato 22 agosto 2020) E’ arrivato il momento tanto atteso in questo sabato Austriaco, i piloti della MotoGp vanno a caccia della pole position in vista del Gran Premio di Stiria in programma domani sul circuito del Red Bull Ring. Tanti i pretendenti alla prima casella dello schieramento, con KTM e Ducati favorite che dovranno fare i conti con la Suzuki. Si parte con la Q1, al termine della quale i primi due classificati si aggiungeranno agli altri dieci colleghi già qualificati in Q2 per giocarsi la pole. Le qualifiche del GP di Stiria LIVE: 14:42 – Binder e Valentino Rossi si prendono le prime due posizioni, ma non è finita; 14:37 – Petrucci e Zarco divisi da 7 ... Leggi su sportfair

