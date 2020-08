Lascia la sposa e scappa con tutti i regali: lo zio lo scopre e succede il panico (Di sabato 22 agosto 2020) Letteralmente un matrimonio lampo. Nel giorno delle nozze c’è qualcosa che può contare più della promessa d’amore eterno? A quanto pare, per questo sposo, sì: i regali del matrimonio. La vicenda assurda ha fatto il giro del web. Se lo erano promessi poco prima, “in ricchezza e in povertà”. Quello che forse questo sposo non aveva capito, è che la strada era da percorrere in coppia con sua moglie. L’uomo, un militare originario di Roma, è il protagonista di questo folle matrimonio. Spiazzando tutti gli invitati, e ovviamente la sua neo-compagna di vita, ha fatto qualcosa di assurdo. La coppia si era appena sposata in provincia di Napoli, nella Cappella Nuova accanto a Trecase. Lui originario di Roma, lei di Torre del Greco, avevano finalmente coronato il loro ... Leggi su velvetgossip

Daydreamer, Anticipazioni: svelato il Destino di Can, Sanem, Leyla ed Emre

Quale Destino attende Can, Sanem, Emre e Leyla? Scopriamo le Anticipazioni sul futuro dei protagonisti delle Puntate di Daydreamer, la soap opera turca di Canale 5.

