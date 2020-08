La rivincita dei floppy disk, indispensabili su molti aerei (Di sabato 22 agosto 2020) Chi pensava che quei dischetti da 3,5 pollici fossero una storia passata, una cosa da vintage si dovrà ricredere: ancora oggi servono a far volare i più grossi giganti del cielo Leggi su repubblica

ANSA_Lifestyle : Nei piccoli #borghi questa estate si registra il sold-out: dopo mesi di ansie e #lockdown, l’offerta di aria buona,… - Misurelli77 : RT @S_A_M_76: Ed è già pronto il secondo film: 'Scemo e più Scemo 3 - La rivincita dei cipollini primati' - S_A_M_76 : Ed è già pronto il secondo film: 'Scemo e più Scemo 3 - La rivincita dei cipollini primati' - RisatoNicola : RT @73Orlando73: @MarceVann @DMALAGIGI2 @Simone98RC @AntonioDiBari85 @aureumelio @ValeMameli @AntoLari1986 @AleFiveStars @RisatoNicola @car… - CarloneDaniela : RT @73Orlando73: @MarceVann @DMALAGIGI2 @Simone98RC @AntonioDiBari85 @aureumelio @ValeMameli @AntoLari1986 @AleFiveStars @RisatoNicola @car… -

Ultime Notizie dalla rete : rivincita dei

La Nazione

Ci si è messa anche la (s)fortuna, sotto forma di un maldestro tentativo dell’attaccante mancino Lukaku, uno dei migliori, di respingere il ... prima del dorato ritiro in Arabia. La voglia di ...Krapikas, ex portiere della Sampdoria ha realizzato il sogno di arrivare in Serie A: che festa per la promozione dello Spezia Titas Krapikas, ex portiere della Sampdoria, ha realizzato il sogno di arr ...