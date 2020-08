La nuova “mission impossible” di Hiddink: portare Curaçao ai Mondiali (Di sabato 22 agosto 2020) Guus Hiddink, tecnico giramondo, riparte da Curaçao, nazione costitutiva dell’Olanda. L’allenatore si è legato alla nazionale fino a giugno 2022 con un solo grande obiettivo: portare Curaçao ai Mondiali in Qatar. Il 73enne negli ultimi 20 anni si è alternato alla guida di diverse nazionali: dalla Sud Corea, con la quale giunse in semifinale al Mondiale 2002, alla Russia, ma anche all’Australia, portata agli ottavi contro l’Italia nel 2006. L’uomo delle imprese impossibili o quasi ultimamente allenava la selezione olimpica cinese. Mercoledì si è tenuto il sorteggio dei gironi di qualificazione per il Mondiale e Curaçao è terminata in un gruppo con Guatemala, Saint Vincent e Grenadines, Cuba e le British Virgin Islands. Curaçao ha centrato ... Leggi su calcioweb.eu

