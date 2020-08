John Travolta balla con la figlia per Kelly Preston (Di sabato 22 agosto 2020) Poco più di un mese fa John Travolta ha perso sua moglie Kelly Preston a causa di un cancro al seno. Era stato proprio l’attore a mettere tutti al corrente della grande perdita attraverso i social network. E proprio su Instagram, poche ore fa, ha pubblicato un nuovo post. Si tratta di un video in cui John Travolta balla insieme a sua figlia Ella, un ballo emozionante proprio in onore della amata moglie e madre Kelly. “Mia figlia Ella e io balliamo in ricordo della mamma” ha scritto John sul suo profilo ufficiale. “Una delle cose preferite di Kelly, ballare con me” ha continuato il noto attore. John ... Leggi su ultimenotizieflash

chetempochefa : 'Mia figlia Ella e io danziamo in memoria di mamma. Una delle cose preferite da Kelly, danzare con me.' - John Tra… - Corriere : John Travolta e il ballo con la figlia Ella (ricordando Kelly Preston) - PAOLO30158591 : RT @AlessandraOdri: John Travolta aveva già previsto tutto...#Covid_19 #COVID19 #discotechechiuse - infoitcultura : John Travolta e il ballo con la figlia Ella (ricordando Kelly Preston) - infoitcultura : John Travolta l’omaggio alla moglie scomparsa: insieme alla figlia commuove il web -