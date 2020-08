In un mese positivi in crescita del 140%: "Serve cautela" (Di sabato 22 agosto 2020) Andrea Cuomo Troppi contagi in pochi giorni. La curva comincia ad impennarsi e la Fondazione Gimbe dati alla mano lancia l'allarme. Troppi contagi in pochi giorni. La curva comincia ad impennarsi e la Fondazione Gimbe dati alla mano lancia l'allarme. Le infezioni da coronavirus mostrano un indice di crescita esponenziale in percentuale: il 140 per cento nell'ultimo mese. Gimbe mette a confronto i 3.399 nuovi casi rilevati dal 12 al 18 agosto con i 1.408 della settimana fra il 15 e il 21 luglio. «Si conferma il trend in progressivo aumento dei nuovi casi, siano essi autoctoni, di importazione (stranieri) o da rientro di italiani andati in vacanza all'estero», osserva il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta. Una risalita, prosegue Cartabellotta che «desta non poche preoccupazioni sia perché l'incremento ... Leggi su ilgiornale

borghi_claudio : Scusi @robersperanza è possibile sapere dei nuovi casi positivi registrati nell'ultimo mese quanti erano stati in d… - nanni_giuseppe : @Ussignur_ @zanchettin83 @Cartabellotta Ma chi l’ha detto? Dove l’ha letto? Di incidente stradale muoiono mediament… - albatelari2 : RT @stebellentani: Stabili i ricoveri in terapia intensiva, calano ancora quelli negli altri reparti Covid: ora 75. Erano 85 un mese fa, 12… - 2_crim : Eh già! Ieri 500 nuovi positivi, domani 600 nuovi, dopodomani 800 nuovi ecc. Tra un mese ci saranno ovviamente i nu… - stebellentani : Stabili i ricoveri in terapia intensiva, calano ancora quelli negli altri reparti Covid: ora 75. Erano 85 un mese f… -