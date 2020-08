Gabriel vicinissimo alla firma con l’Arsenal (Di sabato 22 agosto 2020) Secondo il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, Gabriel sarà un calciatore dell’Arsenal. Gabriel starebbe quindi per firmare un contratto di 5 anni da … L'articolo Gabriel vicinissimo alla firma con l’Arsenal proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : IL TWEET CONFERMA - IL DIFENSORE VICINISSIMO ALLA PREMIER > > > - scala_mario : IL TWEET CONFERMA - IL DIFENSORE VICINISSIMO ALLA PREMIER > > > - calciomercatino : @TolliVincenzo CLAMOROSO!!! #Gabriel vicinissimo all' #Arsenal, il #ManchesterUtd si butta su... #Koulibaly! Incred… - calciomercatino : CLAMOROSO!!! #Gabriel vicinissimo all' #Arsenal, il #ManchesterUtd si butta su... #Koulibaly! Incredibile derby col… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? ULTIM’ORA - ?? Dall’Inghilterra parlano di #Gabriel vicinissimo all’#Arsenal Ci sarebbe ancora un piccolo spiraglio per… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel vicinissimo

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha riportato alcuni aggiornamenti di casa Napoli, in particolare su Gabriel difensore classe ’97 del Lille attraverso il suo portale. “Il Napoli aveva chiesto t ...L’asta che si è scatenata per Gabriel Magalhaes è in via di definizione. È l’Arsenal la squadra più vicina ad aggiudicarsi il giocatore, dopo aver trovato l’accordo col Lille sulla base di 26 milioni ...