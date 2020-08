Dzeko Juventus, l’agente fa chiarezza sul futuro dell’attaccante (Di sabato 22 agosto 2020) Dzeko Juventus – Il centravanti della Roma è l’obiettivo principale della squadra allenata da Andrea Pirlo per sostituire il partente Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore, infatti, è stato scavalcato perfino Arkadiusz Milik. Il bosniaco avrebbe già dato l’ok definitivo ma i giallo-rossi devono prima trovare un degno sostituto per iniziare la prossima stagione calcistica. Il prezzo dell’operazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di Euro. Juventus: aggiornamenti sul futuro di Dzeko L’agente dell’attaccante, Silvano Martina, ha parlato del futuro del suo assistito tramite il Corriere dello Sport confermando l’interesse sia dell’Inter che dei bianconeri. Le parole: Leggi anche:Juventus U23, Zauli ... Leggi su juvedipendenza

