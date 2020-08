Cozze contaminate ritirate in tutta Italia. Il ministero: «Sono tossiche anche se cotte» (Di sabato 22 agosto 2020) “Non consumare il prodotto anche se cotto”. L’allarme delle autorità sanitarie parla chiaro. Il ministero della Salute ha infatti ritirato due lotti di Cozze contaminate causa di un rischio chimico. Il motivo del richiamo dei due lotti di Mytilus Galloprovincialis è la presenza di biotossine marine dsp, rilevata oltre i limiti di legge. Tossine che neanche la cottura può eliminare. Cozze contaminate: ecco i lotti a rischio Ad accomunare le due allerte è la provenienza: tutte le Cozze contaminate ritirate provengono infatti dagli allevamenti di mitili di Rovigo. In particolare da Porto Tolle. Il primo richiamo si riferisce alle Cozze (Mytilus ... Leggi su secoloditalia

Cozze contaminate da biotossine. Il Ministero della salute ha disposto il richiamo dal mercato di svariati lotti di cozze perché potrebbero risultare pericolose per la salute. Le autorità ministeriali ...Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal mercato di una serie di lotti di cozze a causa di un possibile rischio da biotossina per i consumatori. Nell'avviso di «richiamo per rischio chimi ...