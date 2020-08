Al comizio di Salvini arrivano gli agenti e lui si infuria: “Non voglio vedere un poliziotto”. Poi gli attacchi ai migranti: “Sfigati e spacciatori” (Di sabato 22 agosto 2020) “Di mantenere sfigati e spacciatori ne abbiamo abbastanza. Io preferisco aiutare gli italiani e gli anziani in difficoltà”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con i cittadini in spiaggia a Falconara Marittima, nelle Marche. Nello stesso frangente sulla spiaggia si sono presentati alcuni agenti di polizia. Alla vista delle divise l’ex ministro dell’Interno ha abbassato il microfono e ha detto, rivolgendosi presumibilmente a un membro dello staff: “Allora, adesso mi incazzo, non voglio vedere un poliziotto in spiaggia, capit0?” per poi rivolgersi direttamente agli agenti: “Ragazzi, io ringrazio le forze dell’ordine…”, poi la diretta è stata interrotta per essere ripresa alcuni istanti dopo, quando ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Al comizio di Salvini arrivano gli agenti e lui si infuria: “Non voglio vedere un poliziotto”. Poi gli attacchi ai… - Noovyis : (Al comizio di Salvini arrivano gli agenti e lui si infuria: “Non voglio vedere un poliziotto”. Poi gli attacchi ai… - giap87625642 : RT @LaPrimaManina: - FGuastelluccia : RT @EGigalon: Ecco l'ultimo comizio di Salvini....Da notare il popolo leghista come accorre alla voce del Capitano... #ruttopersalvini htt… - aguari68 : RT @LaPrimaManina: -