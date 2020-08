Siviglia, Jesus Navas: “Speciale vincere il trofeo da capitano” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Abbiamo lottato tutto l’anno e ci meritiamo questo trionfo. Abbiamo passato un periodo difficile e lo abbiamo superato con un lavoro incredibile giorno dopo giorno. C’è amore per il calcio e alzare il trofeo da capitano è speciale”. Lo ha dichiarato il capitano del Siviglia Jesus Navas dopo la vittoria per 3-2 sull’Inter in finale di Europa League. Si tratta della sesta Coppa Uefa/Europa League della storia del club andaluso e l’ex City l’ha voluta dedicare a “Reyes e a tanti altri che non ci sono più”. Poi su Lopetegui: “Lavora 24 ore al giorno. Ha tirato fuori il meglio dal gruppo. Se lo merita”, ha concluso Navas ai microfoni della Uefa. Leggi su sportface

È il Siviglia ad alzare l'Europa League. E a farlo sarà il capitano storico Jesus Navas. Al termine della finale contro l'Inter, lo spagnolo ha dedicato la vittoria alla gente di Siviglia e a chi non ...

