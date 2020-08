Scuola: riapertura e Covid, le linee guida dell’ISS (Di venerdì 21 agosto 2020) Manca meno di un mese al suono della campanella e operatori scolastici, studenti e famiglie vorrebbero essere tranquillizzati, ma non sarà certo l'armata Brancaleone capeggiata da Conte che potrà riuscire in quest'intento Leggi su firenzepost

matteosalvinimi : #Salvini: Il problema di Azzolina non è il rossetto, ma che non è capace di fare il suo mestiere. 8 milioni di mamm… - lorepregliasco : Raddoppio di nuovi casi nelle ultime 2 settimane. Con questo trend è ragionevole immaginare 1500 casi al giorno tra… - davidefaraone : Più si avvicina il primo giorno di scuola più si alza la voce di chi mette in dubbio la ripartenza. Miozzo del Cts… - Ciribini : @carloalberto @AlfonsoFuggetta @nmartinelli Mi pare che il documento tolga di mezzo le retoriche sugli imperativi m… - DarthPump : Riapertura scuola, polemica fra Azzolina e sindacati -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola riapertura

I banchi monoposto non ci saranno. Non è stato fatto alcun intervento di ristrutturazione che tenesse conto del rischio Covid. Ci sono circa 400mila studenti che non avranno un'aula per seguire le lez ...Hanno scatenato un autentico polverone le parole del dottor Walter Ricciardi, arrivato ieri a mettere in discussione la riapertura delle scuole e le elezioni in caso di un considerevole aumento dei co ...