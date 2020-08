Scuola, ministra Azzolina su La7: “Salvini la paragona a lager? È un gaglioffo, i suoi sono livelli da trogloditi. Chieda scusa” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Salvini ha paragonato le scuole ai lager? Oggi lo chiamerò ‘Salvini gaglioffo’. È ridicolo. Gli suggerisco una buona lettura: ‘Fino a quando la mia stella brillerà’ di Liliana Segre, che io adoro e alla quale voglio molto bene. Salvini avrebbe bisogno di studiare e di leggere, perché tutte le volte in cui parla di Scuola dice scempiaggini”. Così, a “In onda” (La7), la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina commenta le parole pronunciate dal leader della Lega, Matteo Salvini, a Sarzana, in provincia di La Spezia (“Questi del governo sono tarati, vogliono trasformare la Scuola in lager con i banchi a rotelle, le mascherine e i plexiglass). La ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : 'Non è un ministro, ma una persona con problemi'. Parole pesanti da parte di Matteo Salvini per la Ministra Azzolina - La7tv : #inonda La Ministra dell'Istruzione @AzzolinaLucia rivela che da settembre ci sarà un presidio sanitario nelle… - La7tv : #inonda La Ministra dell'Istruzione @AzzolinaLucia risponde ai dubbi di una mamma a partita IVA: 'Anche i papà poss… - APatrignan : RT @fattoquotidiano: Scuola, ministra Azzolina su La7: “Salvini la paragona a lager? È un gaglioffo, i suoi sono livelli da trogloditi. Chi… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Scuola, ministra Azzolina su La7: “Salvini la paragona a lager? È un gaglioffo, i suoi sono livelli da trogloditi. Chi… -