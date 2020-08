'Ritrovo di pregiudicati, risse violente e rischio contagio': chiuso il pub La gozadera (Di venerdì 21 agosto 2020) Il pub chiuso 'Aggressioni, liti violente, ritrovi tra pregiudicati e bivacchi di ubriachi nella zona del locale'. Sono questi i motivi che hanno portato il questore a chiudere il pub La gozadera di ... Leggi su milanotoday

MilanoToday

Il questore di Milano, Sergio Bracco, ha disposto il decreto di sospensione della licenza per 30 giorni al pub "La Gozadera" di via Giacosa 12. La sospensione, notificata ieri dai poliziotti del commi ...Milano, 21 ago. (Adnkronos) - Il questore di Milano Sergio Bracco ha disposto il decreto di sospensione della licenza per 30 giorni di un pub in via Giacosa, notificata ieri dai poliziotti del commiss ...