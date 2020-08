Palermo, ufficiale l’acquisto di Peretti: il difensore classe 2000 ritorna in rosanero (Di venerdì 21 agosto 2020) Manuel Peretti è ancora rosanero.Dopo una stagione di alto livello culminata con la promozione in serie C, il difensore classe 2000 Manuel Peretti ha deciso di tornare a vestire la maglia del Palermo, ma questa volta a titolo definitivo. Di seguito il comunicato diramato dalla società di Viale del Fante:"Il Palermo comunica di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo di Manuel Peretti dall’Hellas Verona FC. Gli scaligeri avranno altresì il diritto di opzione per la riacquisizione.Bentornato in rosanero, Manuel!". Leggi su mediagol

