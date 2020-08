Nel Chianti al via gli eventi nei Castelli (Di venerdì 21 agosto 2020) Barberino Tavarnelle, Firenze,, 21 agosto 2020 - Barberino Val d'Elsa, San Donato in Poggio e Marcialla. Castelli, borghi e piazze del Chianti da vivere e amare conoscendone la bellezza, la storia, la ... Leggi su lanazione

Barberino Tavarnelle (Firenze), 21 agosto 2020 - Barberino Val d’Elsa, San Donato in Poggio e Marcialla. Castelli, borghi e piazze del Chianti da vivere e amare conoscendone la bellezza, la storia, la ...

Il Premio Chianti entra nel vivo

La 33esima edizione del Premio Letterario Chianti XXXIII entra nel vivo. Sabato 29 agosto alle 18, presso il parcheggio pubblico dell’area Fun Villagein via degli Olivi, a Radda in Chianti, quarto inc ...

