Una delle notizie più importanti di questa estate calcistica potrebbe arrivare da Barcellona, con Leo Messi che sembra sempre meno desideroso di rimanere a giocare in catalogna, con la batosta subita contro il Bayern in Champions che non gli è proprio andata giù. Messi lontano dal Barcellona sarebbe uno scenario pazzesco, con il campione argentino che ha sempre dichiarato fiducia eterna ai blaugrana durante la sua favolosa carriera. La notizia è calda, vedremo come si andrà a concludere, con l'Inter di Suning decisamente Interessato. LE PAROLE DI Messi: Nella giornata di ieri il talento argentino Leo Messi e il nuovo tecnico del Barcellona Koeman si sono incontrati, per ...

_intermagazine : Messi mai così lontano dal Barcellona. Zhang ci spera, ma operazione da 500 milioni in tre anni - periodicodaily : Messi lontano dal Barcellona, Inter alla finestra - PeriodicoDaily Sport #messi #barcellona #inter - _DAGOSPIA_ : ''MI SENTO PIÙ FUORI CHE DENTRO'' - LEO MESSI FA CAPIRE DI ESSERE LONTANO DA BARCELLONA - FMatino : Messi avrebbe detto a Koeman di sentirsi ormai lontano dal progetto Barcellona - Eurosport_IT : Inter, Messi si vede lontano dal Barça ?? Il Barcellona può consolarsi con Dybala ?? La Juventus pensa a Dzeko e Pogb… -