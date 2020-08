Mercato Juventus, Paratici conclude ancora una cessione: il comunicato (Di venerdì 21 agosto 2020) Mercato Juventus – La società bianconera ha ceduto le prestazioni di Kaly Sane al Basilea. La squadra svizzera ha poi ufficializzato il trasferimento per un anno all’Omonia Nicosia, club cipriota. Continua il lavoro di Paratici improntato sulle operazione in uscita. La scorsa settimana era stato definito il trasferimento di Blaise Matuidi in MLS League. Mercato Juventus: il comunicato sulla cessione L’FC Basel 1893 ha ingaggiato il 19enne senegalese Kaly Sene. L’esterno era precedentemente impegnato nella squadra U19 dei campioni della serie italiana Juventus Football Club di Torino. FCB è molto lieta di aver conquistato il talento di fama internazionale Kaly Sene. Affinché il diciannovenne possa ... Leggi su juvedipendenza

