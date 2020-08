Manchester United, Maguire la combina grossa: messo in arresto (Di venerdì 21 agosto 2020) Il difensore del Manchester United Harry Maguire è stato protagonista di una disavventura alquanto scomoda. Coinvolto in una rissa a Mykonos con alcuni turisti inglesi, sarebbe stato successivamente arrestato anche per aver opposto resistenza alle autorità dell’isola greca, con cui adesso starebbe comunque collaborando per risalire ai fatti dopo che la società è stata messa al corrente dell’accaduto.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

