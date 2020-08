“Lucifer”, al via oggi la quinta stagione della serie con Tom Ellis (Di venerdì 21 agosto 2020) Film, serie tv e documentari da vedere su Netflix ad agosto sfoglia la gallery «Ci vediamo all’inferno». Con queste parole Tom Ellis, 41 anni, amatissimo protagonista della serie Lucifer, aveva salutato i fan alla fine della quarta stagione, confermando che ne sarebbe arrivata una quinta. E così è stato: debuttano oggi i sedici episodi che compongono la quinta stagione della serie Netflix, ... Leggi su iodonna

CorrNazionale : #LuciferSeason5, la nuova stagione al via oggi sulla piattaforma Netflix promette colpi di scena: ecco nuove antici… - mesonorotta : Oggi esce Lucifer e io sono via ???????? - lestravge : ho deciso di smettere di studiare per via dei cento gradi percepiti sulla mia pelle e di farmi tentare da lucifer b… - SonoNesqui : Devo silenziare tutti gli hashtag per Lucifer perché oggi non lo finisco, domani sono via e la gente è incapace di… - d_costellation : Sono indeciso se staccare da Twitter per via di Lucifer o no. -

Ultime Notizie dalla rete : “Lucifer” via