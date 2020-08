L’annuncio di Joe Biden alla convention dem: “Accetto la candidatura per superare questo momento di buio” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Uniti supereremo questa stagione di tenebre in cui Donald Trump ha ammantato l’America troppo a lungo. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente che non si assume responsabilità, scarica le colpe sugli altri, divide e semina odio. L’America è a un punto di volta, questa e’ un’elezione in grado di cambiare le storia, sono in gioco l’anima del Paese, la moralità, la scienza e la democrazia”: Joe Biden non sbaglia il discorso della sua vita, dopo aver accettato alla convention dem “con grande onore e umiltà” una nomination alla Casa Bianca che inseguiva da 33 anni, quando corse per la prima volta. L'articolo L’annuncio di Joe Biden alla convention ... Leggi su ilfattoquotidiano

