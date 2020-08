Ilaria D’Amico: “Io filojuventina? Ma se dico che gli scudetti sono 36…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Interessante intervista rilasciata da Ilaria D'Amico al Fatto Quotidiano. La nota giornalista sportiva, che di recente ha annunciato l'addio alle trasmissioni relative al calcio, ha raccontato alcuni aspetti legati al suo lavoro e che riguardando anche il mondo del pallone e la sua vita privata.Ilaria D'Amico: "La Juventus ha vinto 36 scudetti, quelli assegnati"caption id="attachment 958471" align="alignnone" width="610" Ilaria D'Amico e Buffon (getty images)/captionSulla decisione di dire addio alle trasmissioni sportive, la D'Amico ha commentato: "Non si tratta di stanchezza, avrei potuto certamente continuare. Lavoro in un'azienda straordinaria che conosco e dove tutto è ormai rodato. Gli ingranaggi funzionano, ci sono i migliori inviati e commentatori, una macchina perfetta. Forse il punto ... Leggi su itasportpress

