Il colpo di stato in Mali avrà ripercussioni profonde (Di venerdì 21 agosto 2020) Il 18 agosto i militari hanno deposto il presidente Keita, promettendo di restituire il potere ai civili. Al di là dei consueti proclami, per il paese saheliano ci sono diverse poste in gioco all’interno e all’estero. Leggi Leggi su internazionale

