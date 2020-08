Gp Stiria FP2 Moto3: Suzuki primo allo scadere (Di venerdì 21 agosto 2020) Con un ultimo giro veloce, Tatsuki Suzuki firma il primo tempo nella FP2 del GP di Stiria classe Moto3. Il “giapporiccionese” del Sic 58 Squadra Corse precede Gabriel Rodrigo e Tony Arbolino. Albert Arenas, leader del mondiale, chiude la sessione con il quinto tempo, preceduto anche dal rivale per il campionato John McPhee. E’ comunque il migliore dei piloti KTM, che contano solo Celestino Vietti e Ayumu Sasaki nella top ten. Vietti, settimo nella FP2, non migliora il tempo della FP1, che rimane comunque il più veloce di tutta la giornata. Inoltre, “Celin” è l’unico italiano, insieme a Dennis Foggia, qui 13esimo, ad avere un posto in zona Q2. Tutti gli altri sono al momento fuori. Romano Fenati è 17esimo, Niccolò Antonelli 19esimo, Stefano Nepa ... Leggi su sport.periodicodaily

