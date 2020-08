Ciclismo, Larry Warbasse positivo al Covid-19: il comunicato della AG2R (Di venerdì 21 agosto 2020) Il ciclista statunitense Larry Warbasse è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stata la AG2R, il team del corridore. Diversi membri della squadra francese non prenderanno parte ai Campionati francesi e all’ultima tappa del Tour du Limousin per “misure di precauzione generale“. “Nell’ambito del follow-up sistematico dei nostri corridori e membri dello staff, Larry Warbasse, che non ha presentato alcun sintomo, è stato sottoposto a un test Covid-19 positivo“, scrive la AG2R in un comunicato. Di conseguenza, i francesi Geoffrey Bouchard e Axel Domont ed il lussemburghese Ben Gastauer non prenderanno parte all’ultima ... Leggi su sportface

