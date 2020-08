Chi sono gli Incel e perché sul web scrivono frasi come: “Dobbiamo stuprare tutte le donne” (Di venerdì 21 agosto 2020) Chi sono gli Incel e perché sul web scrivono frasi come. Gli ʽIncel’ sono uomini single che vorrebbero fare sesso ma non riescono a trovare una partner. Si considerano vittime di un sistema che privilegia solo bellezza e status economico. Sui forum online, anche italiani, la loro frustrazione sessuale diventa spesso odio verso le donne. Un mondo virtuale inquietante dove c’è il rischio che qualcuno, spinto dal disprezzo verso il genere femminile, decida di passare dalle parole ai fatti. “Genocidio femminile subito”, “tutte le donne incinte meritano di cadere giù dalle scale e perdere il loro bambino, e neanche così il loro dolore si avvicinerebbe al nostro”, “Le donne devono ... Leggi su limemagazine.eu

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Russia, caso Navalny: chi sono i veri mandanti e perché si vuole zittire l’oppositore di Putin Il Fatto Quotidiano Eventi a Firenze nel weekend (22 e 23 agosto), cosa fare e vedere

Calendario ristretto, ma pur sempre interessante. Difficile nasconderlo, nel weekend tra sabato 22 e domenica 23 agosto 2020 il programma di eventi a Firenze arriva al “minimo storico”, proprio quando ...

Inquietanti 'messaggi' del Coronavirus per chi si illudeva che fosse finita

I dati forniti ieri pomeriggio dall’Istituto Superiore della Sanità sono sufficienti per alimentare nuove inquietudini con le quali ci eravamo illusi di non dov ...

