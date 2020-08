Che stagione sei? Scoprilo con l’armocromia (Di venerdì 21 agosto 2020) Quante volte vi è capitato che, facendo shopping con la vostra amica del cuore, vi accorgeste che quel pazzesco vestito rosso vi stesse malissimo mentre alla vostra amica sembrasse dipinto addosso? E come mai il rossetto rosso fuoco su di voi sta benissimo mentre sulla vostra amica è un pugno in un occhio? La risposta viene spontanea: io sono mora con pelle olivastra mentre lei è biondissima con pelle chiarissima. In realtà la risposta è sbagliatissima. La motivazione del perchè un colore su voi stia bene o male e sulla vostra amica viceversa stia male o bene ruota attorno ad una parola difficile anche da pronunciare: Armocromia. Cos’è l’armocromia e che effetti ha sul nostro look? La parola armocromia non significa altro che analisi dei propri colori naturali: occhi, capelli ed incarnato. Ma perchè dovremmo fare ... Leggi su dilei

